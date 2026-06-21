Ohne Satzverlust! Kraus schafft es ins Hauptfeld von Bad Homburg

Sinja Kraus schafft am Sonntag beim WTA-500-Rasenturnier in Bad Homburg die Qualifikation für den Hauptbewerb.

Die Wienerin besiegt die als Nummer 4 gesetzte Mexikanerin Renata Zarazua nach 95 Minuten 6:2,7:5 und übersteht die Qualifikation damit ohne Satzverlust.

Österreichs aktuell drittbeste Tennisspielerin könnte es nun unter anderem mit US-Legende Venus Williams zu tun bekommen.

Die Zulosung der Qualifikantinnen stand vorerst noch aus.