Zarazua, Renata ZAR
Kraus, Sinja KRA
Endstand
0:2
2:6 , 5:7
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Ohne Satzverlust! Kraus schafft es ins Hauptfeld von Bad Homburg

Die Wienerin gibt in der Quali keinen einzigen Satz ab. Im Hauptbewerb könnte sie unter anderem auf Venus Williams treffen.

Ohne Satzverlust! Kraus schafft es ins Hauptfeld von Bad Homburg Foto: © IMAGO / Hartenfelser
Textquelle: © APA
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Sinja Kraus schafft am Sonntag beim WTA-500-Rasenturnier in Bad Homburg die Qualifikation für den Hauptbewerb.

Die Wienerin besiegt die als Nummer 4 gesetzte Mexikanerin Renata Zarazua nach 95 Minuten 6:2,7:5 und übersteht die Qualifikation damit ohne Satzverlust.

Österreichs aktuell drittbeste Tennisspielerin könnte es nun unter anderem mit US-Legende Venus Williams zu tun bekommen.

Die Zulosung der Qualifikantinnen stand vorerst noch aus.

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