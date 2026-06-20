Bitter! Ofner verpasst Challenger-Titel in Parma

Bitteres Ende für Sebastian Ofner in Parma!

Der Steirer muss sich im Finale beim ATP-Challenger-Turnier auf Sand gegen den Franzosen Luca van Assche (ATP-100.) mit 6:2, 2:6 und 3:6 geschlagen geben.

Dabei glückt Ofner zunächst ein perfekter Start in das Endspiel. Zwei Breaks zum 2:1 und 5:1 führen zu einem souveränen 6:2-Satzerfolg.

Ofner verliert nach Satzführung die Spielkontrolle

In der Folge lässt der Steirer aber seine Effizienz bei Breakbällen vermissen. Lediglich eine von sieben Breakchancen nutzt er im zweiten Satz aus. Zudem muss Ofner nicht weniger als dreimal sein Service abgeben. Folgerichtig kommt sein französischer Gegner zum 1:1-Satzausgleich.

Es folgt der Entscheidungssatz, in dem Ofner nach einem Serviceverlust schnell mit 0:3 in Rückstand liegt. Ofner gibt aber nicht auf und erarbeitet sich beim Stand von 2:4 einen Breakball.

Doch der Steirer lässt die Chance aus, ehe der Franzose nach 2:10 Stunden zum Turniersieg ausserviert.

Für Ofner bleibt das Ziel ein rascher Sprung zurück in die Top-100.