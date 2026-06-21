Tennis LIVE - Finale in Halle: Frances Tiafoe vs. Taylor Fritz

US-Showdown im großen Finale des ATP 500 in Halle! Am heutigen Sonntag kommt es in der heristo-arena zu einem rein amerikanischen Duell um den Rasen-Titel. Ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Final-Duo überzeugt in Halle

Beide Profis strotzen nach dieser Woche nur so vor Selbstvertrauen.

Taylor Fritz eliminierte im Halbfinale den topgesetzten Alexander Zverev und greift nach seinem nächsten Turniersieg auf deutschem Boden.

Frances Tiafoe wiederum wehrte im Viertelfinale sensationell fünf Matchbälle gegen Auger-Aliassime bei seinem Weg ins Endspiel ab. Uns erwartet also ein echtes Finale mit Entertainment-Garantie!

TV-Infos

Wer das Duell live im TV oder Stream mitverfolgen möchte, hat heuer gleich mehrere Möglichkeiten: Im Free-TV überträgt Eurosport das Halle-Finale am Sonntag von 16:00 bis 18:00 Uhr live.

Im Pay-TV sowie im Stream zeigt Sky Sport Tennis das Match, zudem lässt sich das Finale via Sky Go und WOW streamen. Weitere Streaming-Optionen bieten DAZN, HBO Max und Tennis TV.

Tiafoe vs. Fritz - Halle-Finale LIVE

Wer setzt sich durch? Mit unserem Live-Ticker bist du bei jedem Ballwechsel in Echtzeit dabei. Alle Spiele, Breaks und Statistiken: