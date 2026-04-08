ÖTV-Duo Grabher/Kraus zieht in Linz ins Viertelfinale ein

Julia Grabher und Sinja Kraus stehen im Doppel-Viertelfinale beim WTA-Turnier in Linz!

Das ÖTV-Duo setzt sich im Achtelfinale gegen Jaqueline Cristian (ROU) und Jelena Ostapenko (LET) glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3 durch.

Im Viertelfinale (Donnerstag ab 17 Uhr) treffen die beiden Österreicherinnen nun auf das tschechische Duo Maeckova/Skoch.

Bereits am Montag war für das Duo Lilli Tagger/Anastasia Potapova Endstation (Alle Infos >>>). Während die beiden im Einzel noch voll im Kampf um den Titel beteiligt sind, sind Kraus und Grabher bereits ausgeschieden.