Grabher J / Kraus S G/K
Cristian J / Ostapenko J C/O
Endstand
2:0
6:4 , 6:3
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ÖTV-Duo Grabher/Kraus zieht in Linz ins Viertelfinale ein

Die beiden Österreicherinnen stehen damit beim Heim-Turnier in Linz in der Runde der letzten Acht.

ÖTV-Duo Grabher/Kraus zieht in Linz ins Viertelfinale ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher und Sinja Kraus stehen im Doppel-Viertelfinale beim WTA-Turnier in Linz!

Das ÖTV-Duo setzt sich im Achtelfinale gegen Jaqueline Cristian (ROU) und Jelena Ostapenko (LET) glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3 durch.

Im Viertelfinale (Donnerstag ab 17 Uhr) treffen die beiden Österreicherinnen nun auf das tschechische Duo Maeckova/Skoch.

Bereits am Montag war für das Duo Lilli Tagger/Anastasia Potapova Endstation (Alle Infos >>>). Während die beiden im Einzel noch voll im Kampf um den Titel beteiligt sind, sind Kraus und Grabher bereits ausgeschieden.

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