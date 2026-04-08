ÖTV-B-Team erleidet nächste Niederlage beim Billie Jean King Cup

Österreichs B-Team hat beim Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups in Banja Luka im dritten Gruppe-A-Spiel die zweite Niederlage kassiert.

Die ersatzgeschwächte ÖTV-Auswahl zog am Mittwoch gegen Griechenland erwartungsgemäß mit 0:3 den Kürzeren. Mit diesem Resultat hatten die Österreicherinnen auch gegen Finnland verloren.

Das einzige Erfolgserlebnis gab es am Dienstag mit einem 2:1 gegen Zypern. Weiter geht es am Donnerstag gegen Bosnien-Herzegowina.

Dabei wird sich entscheiden, ob die ÖTV-Truppe noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden kann oder sich auf einen Kampf gegen den Abstieg einstellen muss. Aus den beiden Fünfergruppen steigen gesamt zwei Nationen auf und vier ab.

Ausfälle wegen WTA-Turnier in Linz

Claudia Gasparovic blieb beim 4:6,4:6 gegen Despina Papamichail ohne Satzgewinn, wie Ekaterina Perelygina, die gegen die Ex-Ranglistendritte Maria Sakkari 6:7(4),0:6 verlor. Das Doppel Gasparovic/Mavie Österreicher stand gegen Elena Korokozidi/Martha Matoula beim 2:6,2:6 auf verlorenem Posten.

ÖTV-Kapitänin Marion Maruska fehlen aufgrund des WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus die vier besten Spielerinnen.