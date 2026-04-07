Sieg gegen Ex-Weltranglisten-2.! Tagger beendet ÖTV-Fluch in Linz

Lilli Tagger steht bei den Upper Austria Ladies Linz im Achtelfinale! Die 18-Jährige Österreicherin bezwingt die Spanierin Paula Badosa mit 6:4, 7:6 (5).

Zunächst bringen beide Spielerinnen ihren eigenen Aufschlag durch, Badosa gelingt allerdings das erste Break zum 3:1. Doch Tagger zeigt eine starke Reaktion und schafft zu Null das sofortige Rebreak.

Einige Games später gelingt der Osttirolerin das letztlich entscheidende Break zum 5:4. Bei eigenem Aufschlag muss die French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen zwar nochmal kurz zittern, holt sich dann aber den ersten Satz.

Tagger zeigt starke Nerven

Der zweite Satz startet umkämpft, Tagger nimmt der Spanierin aber direkt das erste Aufschlagspiel ab. Bei Badosa reißt dadurch der Faden, sie gerät 0:4 in Rückstand.

Bei 4:1 schafft es die ehemalige Weltranglisten-Zweite, die nach einer Verletzungspause aber im WTA-Ranking auf Platz 102 zurückgefallen ist, etwas zurückzukommen, sie nimmt Tagger den Aufschlag erstmals in diesem Satz ab.

Nun geht bei der Lokalmatadorin kurz das Momentum verloren, sie kassiert abermals das Rebreak zum 5:5. Danach bringen beide Athletinnen ihren Aufschlag nicht durch, es geht ins Tiebreak.

In diesem geht es eng her, ehe Tagger ihren ersten Matchball nutzt und bei ihrer Einzel-Premiere in Österreich auf WTA-Ebene gewinnt.

Es ist der erste Sieg einer Österreicherin bei den Upper Austrian Ladies Linz seit 13 Jahren. Im Achtelfinale trifft Tagger nun auf die Russin Liudmila Samsonova (WTA-21.).