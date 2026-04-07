Grabher, Julia GRA
Eala, Alexandra EAL
Endstand
0:2
4:6 , 3:6
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Auftaktniederlage für Julia Grabher in Linz

Die Vorarlbergerin verliert in zwei Sätzen gegen eine Philippinerin.

Auftaktniederlage für Julia Grabher in Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher muss bei den Upper Austria Ladies Linz eine Auftaktniederlage hinnehmen.

Gegen die Weltranglisten-46. Alexandra Eala von den Philippinen muss sich die 29-jährige Vorarlbergerin (WTA-89.) mit 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Beide Spielerinnen starten souverän, bringen ihren Aufschlag jeweils durch. Erst beim Stand von 4:5 gelingt Eala das erste Break, mit dem zweiten Satzball holt sie sich auch den ersten Satz.

Auch im zweiten Satz geben sich beide Spielerinnen zunächst keine Blöße, dann breakt Eala aber zum 1:3. Beim Stand von 2:4 gelingt dann auch Grabher ihr erstes Break - allerdings gibt sie ihr Aufschlagspiel in der Folge direkt wieder zum 3:5 ab. Mit dem ersten Matchball holt sich Eala Satz Nummer zwei.

Grabhers Auftritt in Linz dauert schlussendlich nur 1:43 Stunden. Es ist ihr bereits sechstes Erstunden-Aus in der oberösterreischen Landeshauptstadt.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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