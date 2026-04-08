Potapova folgt Tagger ins Linz-Achtelfinale

Anastasia Potapova steht im Achtelfinale der Upper Austria Ladies Linz.

Die seit Januar dieses Jahres für Österreich spielende 25-Jährige besiegt Shuai Zhang in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4 und folgt damit Lilli Tagger in die nächste Runde.

Das Spiel beginnt ganz nach dem Geschmack der Neo-Österreicherin: Die Chinesin muss gleich ihr erstes Aufschlagspiel abgeben, mit dem Break im Rücken verwandelt sie gleich den ersten Satzball zum 6:4.

Potapova glücklich

Im zweiten Satz muss die Nummer 97 der Welt ein frühes Break hinnehmen, ihr gelingt aber direkt das Re-Break. Nach einigen hart umkämpften Games nimmt Potapova der Weltranglisten-64. beim Stand von 3:3 abermals den Aufschlag ab. Schlussendlich verwandelt die Upper-Austria-Ladies-Linz-Siegerin aus dem Jahr 2023 den dritten Matchball.

Damit überstehen erstmals seit Tamira Paszek und Yvonne Meusburger 2007 zwei Österreicherinnen die erste Runde in Linz.

"Ich zittere immer noch. Es war eines der nervösesten Matches seit einer langen Zeit. Dankeschön, Leute. Ich bin froh, hier zu sein und für Österreich zu spielen", erklärte Potapova noch auf dem Court. "Ich fühle mich hier wie zu Hause, auch schon als ich 2023 das erste Mal hierhergekommen bin."

Duell mit Tagger im Viertelfinale möglich

Im Achtelfinale wartet auf die Nummer 97 der Welt nun Tamara Korpatsch. Die deutsche Qualifikantin hat sich in der ersten Runde etwas überraschend gegen die Nummer sechs des Turniers, Jaqueline Cristian (ROU), in drei Sätzen mit 4:6, 6:1 und 6:4 durchgesetzt.

Noch nicht gewusst hat Potapova, dass es im Viertelfinale zum Duell mit Doppelpartnerin Tagger kommen könnte: "Ich schaue nie auf die Auslosung. Wenn das passiert, wäre das sehr schön, weil dann wäre garantiert eine Österreicherin im Semifinale. Ich wünsche Lilli viel Glück und hoffe, dass wir es beide schaffen."