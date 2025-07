"Du weißt, wann die Zeit gekommen ist. Für mich ist es jetzt", teilt Eugenie Bouchard ihren Fans auf den sozialen Medien mit.

Die Kanadierin nimmt Abschied vom Tennissport und wird in ihrer Heimat Montreal ein letztes Mal als Profi antreten. Das verkündete der kanadische Tennisverband mit dem Titel "Genie's Last Dance".

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Genie entschieden hat, ihre Karriere bei ihrem Heimturnier zu beenden", sagte Turnierdirektorin Valerie Tetreault und lobte die 31-Jährige: "Sie war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Sports in Kanada und eine Pionierin, die gezeigt hat, was das kanadische Tennis sein könnte."

Steiler Auf- und Abstieg

Als Jugendliche galt Bouchard als Ausnahmetalent und bestritt ihr erstes Profispiel mit 15 Jahren. 2014 war sie das erste Mal unter den besten zehn der Weltrangliste, begünstigt durch Halbfinalteilnahmen bei den Australian Open und Roland Garros sowie eine Finalteilnahme in Wimbledon. Im Oktober erreichte Bouchard mit Platz Fünf ihre Spitzenplatzierung.

Mit den Erfolgen kam aber auch eine große Popularität und für das einstige Wunderkind ging es in der Folge bergab. Zahlreiche Stimmen meinten, sie beschäftige sich weniger mit Tennis und mehr mit anderen Dingen. Die Trennung von ihrem langjährigen Trainer und Verletzungsprobleme förderten ihre sportliche Abwärtsspirale.

In den vergangenen Jahren spielte Bouchard kaum noch auf der Tour und versuchte sich als TV-Expertin und im Pickleball. Bei den French Open 2020 stand sie letztmals im Hauptfeld eines Majors und ist aktuell nicht einmal in der Top 1000 der Weltrangliste. Dennoch beendet sie ihre Karriere als eine der erfolgreichsten kanadischen Tennisspielerinnen aller Zeiten.

