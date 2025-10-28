5

(Anzahl der Sacks von Myles Garrett gegen die New England Patriots)

by Snoob

Dieses Spiel von Myles Garrett war eines für die Geschichtsbücher. Auf mehreren Ebenen.

Bei der Niederlage der Cleveland Browns gegen die New England Patriots konnte der 29-jährige Pass-Rusher sage und schreibe fünf Sacks für sich beanspruchen. Dies ist gleichbedeutend mit einem neuen Franchise-Rekord der Browns. Auch ist es ein Negativrekord für die Patriots, die zuvor noch nie einem gegnerischen Spieler so viele Sacks in einem Spiel zugestanden haben. Wenn man nun bedenkt, dass Garrett bei vier der fünf Sacks ein Double-Team gegen sich hatte, wird die Leistung noch viel beeindruckender.

Weiters konnte der Defensive End der Browns seinen "Sacks-Total" auf 112,5 hochschrauben, was einen neuen Rekord für die meisten Sacks eines Spielers vor dem 30. Geburtstag bedeutet.

Wie selten Spieler in einem Spiel fünf oder mehr Sacks erzielen können, zeigt die Statistik, dass es erst das 20. Mal überhaupt in der NFL war, dass dies passiert ist. Sacks werden seit 1982 in der NFL als Statistik aufgeführt.

Und weil die ganzen Rekorde noch nicht genug waren, gab es für Garrett und die Browns in diesem Spiel auch noch einen negativen Rekord, der aufgestellt wurde. Das war das erste Spiel, in dem das Team mit dem Sack-Rekord mit mehr als zehn Punkten Unterschied verloren hat (Die Browns haben mit 19 Punkten Unterschied gegen die Patriots verloren).

Vielleicht war auch das ein Grund, wieso Myles gegen Ende des Spiels komplett frustriert seinen Helm in den Boden pflanzte.