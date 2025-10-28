NEWS

Österreich ist erneut Football-Europameister!

Mit einer Machtdemonstration gegen Finnland verteidigt das AFBÖ-Team den Titel und holt ihn zum insgesamt zweiten Mal.

Österreich ist erneut Football-Europameister! Foto: © GEPA
Österreich ist erneut Europameister im American Football!

Die AFBÖ-Auswahl von Teamchef Max Sommer schlägt in Krefeld im Finale Finnland deutlich mit 27:0 und verteidigt ihren 2023 erstmals eroberten Titel. Auch damals behauptete man sich im Endspiel in St. Pölten gegen die Finnen (28:0) klar.

In Deutschland waren die Österreicher am Sonntag durch den ersten Sieg gegen den Gastgeber (30:9) ins vierte EM-Finale der Verbandsgeschichte gekommen.

Deutschland geht ganz leer aus

Auch das Endspiel gegen den fünfmaligen Europameister Finnland ist eine klare Angelegenheit für die Mannschaft um Quarterback Alexander Reischl und Ex-NFL-Spieler Sandro Platzgummer.

Gleich der erste Drive bringt einen Touchdown, den Yannick Mayr besorgt. Wenig später folgt der zweite von Philipp Haun, durch zwei Fieldgoals steht es nach dem ersten Viertel 14:0.

Unmittelbar nach Wiederbeginn unterläuft den Österreichern eine Interception, die letztlich aber folgenlos bleibt. Darauf folgt eine holprige Phase der rot-weiß-roten Offensive, aber auch die ersten Punkte der großteils harmlosen Finnen bleiben aus.

Nach der Halbzeitpause ist es Florian Bierbaumer, der mit dem dritten Touchdown für die Vorentscheidung sorgt. Im Schlussviertel erhöhte Fabian Eder mit dem vierten Touchdown auf 27:0.

Bronze sicherte sich Italien, das Deutschland im kleinen Finale 17:14 bezwang.

