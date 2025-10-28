Überraschendes Auftakt-Aus für Carlos Alcaraz in Paris

Eine faustdicke Überraschung gibt es beim ATP-Masters-1.000 in Paris.

Der topgesetzte Carlos Alcaraz, der in Runde eins ein Freilos hatte, muss sich in seinem Auftaktmatch dem Briten Cameron Norrie völlig unerwartet mit 6:4, 3:6, 4:6 geschlagen geben. Der 30-Jährige verkürzt im Head-to-Head mit dem Spanier in der La Defense Arena auf 3:5.

Dieses Aus gibt Wien-Sieger Jannik Sinner die Chance, zumindest wieder zur Nummer 1 zu werden. Dazu müsste der Südtiroler, der am Sonntag in der Stadthalle seinen zweiten Titel geholt hat, das Turnier allerdings gewinnen.