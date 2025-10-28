Endstation für Misolic in erster Bratislava-Runde

Endstation für Österreichs Nummer eins beim ATP-Challenger in Bratislava! Filip Misolic verliert sein Auftaktmatch gegen Chun Hsin Tseng aus Taiwan mit 6:1, 6:7, 4:6.

Der Steirer startet großartig, geht im ersten Satz mit 5:0 in Führung und lässt dem Weltranglisten-135. im ersten Satz nur ein einziges Game.

Der zweite Satz gestaltet sich deutlich knapper, Misolic gelingt das Break zum 2:1, Tseng kontert aber sofort mit dem Rebreak. Danach bringen beide ihr Aufschlagspiel durch, es geht ins Tiebreak, wo sich der Taiwanese mit 7:4 durchsetzt.

Ähnliche Situation im dritten Satz: Misolic breakt zum 2:0, verliert sein darauf folgendes Aufschlagspiel wieder sofort. Der österreichische Weltranglisten-87. muss dann das Break zum 3:4 hinnehmen, danach gelingt es ihm nicht mehr, zurückzukommen. Tseng gewinnt mit 6:4 und sorgt für das frühe Aus des als Nummer sechs gesetzten Misolic.