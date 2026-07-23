Vikings: Heimvorteil in Sicht, Schlusslicht vor der Brust

Am Sonntag, 26. Juli, gastieren die Vienna Vikings bei den Firenze Red Lions. Kickoff in Florenz ist um 17:00 Uhr. Fans können die Begegnung live auf "Krone TV", "Red Bull TV" und "AFLE+" verfolgen.

Die italienischen Gastgeber warten in ihrer Premierensaison in der AFLE noch auf ihren ersten Sieg und bilden aktuell das Schlusslicht der Tabelle.

Für die Vikings ist die Ausgangslage dennoch eindeutig: Konzentration statt Leichtsinn. Gerade in der entscheidenden Phase der Saison darf sich das Team von Head Coach Chris Calaycay keine Nachlässigkeiten erlauben.

Bestmögliche Ausgangsposition wird gejagt

Der Erfolg in Duisburg hat eindrucksvoll gezeigt, wozu die Wiener gegen die stärksten Teams Europas in der Lage sind. Nun gilt es, diese Leistung auch in Florenz zu bestätigen und die hervorragende Ausgangsposition im Rennen um den Heimvorteil weiter auszubauen.

Head Coach Chris Calaycay blickt fokussiert auf die nächste Aufgabe: "Der Sieg gegen Rhein Fire war ein wichtiger Schritt, aber unsere Arbeit ist noch nicht erledigt. Wir wollen die Regular Season so erfolgreich wie möglich abschließen und uns die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs sichern. Dafür müssen wir auch in Florenz von Beginn an konzentriert auftreten."

Auch innerhalb der Mannschaft ist klar, worauf es in den kommenden Wochen ankommt. Die Playoff-Qualifikation war ein wichtiger Meilenstein, doch das Team hat das nächste Ziel bereits fest im Blick. Jeder Sieg zählt nun im Rennen um den Heimvorteil. Der volle Fokus liegt auf Florenz und darauf, die starke Leistung aus Duisburg erneut auf den Platz zu bringen.

Der Endspurt im Grunddurchgang

Mit vier Spielen verbleibend in der Regular Season haben die Vienna Vikings ihr erstes großes Saisonziel bereits erreicht. Die Vienna Vikings sind weiterhin ungeschlagen und haben sich als erstes Team der Liga das Playoff-Ticket gesichert.

Nun gilt es, die starke Ausgangsposition weiter zu festigen und sich mit einer erfolgreichen Schlussphase den Heimvorteil für das Halbfinale zu sichern.

Nach dem Auswärtsspiel in Florenz folgt zunächst eine Bye Week, bevor die entscheidende Phase der Regular Season beginnt. Am 8. August empfangen die Vienna Vikings die Wroclaw Panthers zum Salute to Service Gameday im Wiener Sport-Club Stadion (Tickets >>>).

Es folgt das Auswärtsspiel bei den Alpine Rams am 15. August in der Tissot Arena im Schweizer Biel, ehe am 22. August die Firenze Red Lions zum VERBUND Gameday nach Wien kommen und die Regular Season ihren Abschluss findet (Tickets >>>).