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Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson ist schwanger!

Österreichs Leichtathletik-Aushängeschild wird nun pausieren, will ihre Karriere jedoch fortsetzen.

Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson ist schwanger! Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson hat am Donnerstag ihre Schwangerschaft verkündet.

Die 30-Jährige zieht damit ihr Antreten dieses Wochenende bei den Innsbrucker Staatsmeisterschaften und bei den Europameisterschaften in der zweiten August-Woche in Birmingham zurück. Da hätte sie ihren Titel zu verteidigen gehabt.

Für heuer hat Hudson keine Wettkämpfe mehr geplant, sie will ihre Karriere nach der für Anfang 2027 erwarteten Entbindung aber im nächsten Jahr fortsetzen.

Olympia 2028 bleibt großes Ziel

"Los Angeles 2028 bleibt für mich weiter ein großes Karriereziel", gab die werdende Mutter bekannt. Jetzt freue sie sich aber auf ihr privates Glück, sie werde das Training entsprechend anpassen.

Für die EM verbleiben aktuell zwölf fix qualifizierte österreichische Aktive, neun davon nehmen an den nationalen Titelkämpfen in Tirol teil. Am Sonntag ist Limit-Ende.

Einige wie Susanne Gogl-Walli oder Niklas Strohmayer-Dangl könnten folgen, Neo-Österreicher Cass Elliott gibt über 800 m sein rot-weiß-rotes Debüt.

Sportlerin des Jahres: Titelträgerinnen der letzten 31 Jahre

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