NEWS

Rodionov verliert in Gstaad nach Satzführung

Der Niederösterreicher ist auf dem Weg, seinen ersten Sieg in einem ATP-Hauptbewerb seit 2024 zu feiern. Letztlich verliert er in drei Sätzen.

Rodionov verliert in Gstaad nach Satzführung Foto: © IMAGO / BSR Agency
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach Joel Schwärzler scheitert auch Jurij Rodionov in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Gstaad.

Der Niederösterreicher verliert in der Schweiz nach Satzführung mit 6:4, 5:7, 4:6 gegen den französischen Qualifikanten Clement Tabur (ATP-178.).

Damit muss der 27-Jährige weiter auf seinen ersten Sieg in einem ATP-Hauptbewerb seit April 2024 warten. Damals schlug Rodionov den Australier Aleksandar Vukic in München, in der zweiten Runde folgte gegen Alexander Zverev das Aus.

Satzführung vergeben

Der erste Durchgang in Gstaad verläuft noch nach Plan. Rodionov genügt bereits ein Break zum 2:1, um sich in weiterer Folge den Satz zu sichern.

Satz Nummer zwei steuert lange auf ein Tiebreak zu, beide Spieler lassen keine einzige Breakchance zu. Bis zum 5:6, dort nutzt Tabur bei Vorteil gleich seine erste Möglichkeit direkt zum Satzausgleich.

Dritter Matchball sitzt

Im dritten Satz muss Rodionov ein Break zum 1:3 hinnehmen, zeigt aber sofort eine Reaktion und holt sich das Rebreak. Bei 3:4 wehrt der ÖTV-Daviscupper bei 0:40 drei Breakbälle erfolgreich ab, sieht sich bei 4:5 der nächsten kritischen Situation gegenüber.

Bei eigenem Service pariert der Niederösterreicher zwei Matchbälle Taburs erfolgreich, die dritte Chance auf den Sieg lässt sich der Franzose, in Weltrangliste 35 Plätze hinter Rodionov klassiert, nicht mehr entgehen.

Damit sind im Einzelbewerb in Gstaad keine Österreicher mehr vertreten.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Schwärzler muss weiter auf ersten Sieg in ATP-Hauptfeld warten

Schwärzler muss weiter auf ersten Sieg in ATP-Hauptfeld warten

Tennis - ATP
1
Lukas Neumayer verpasst Hauptbewerb in Umag

Lukas Neumayer verpasst Hauptbewerb in Umag

Tennis - ATP
2
Wimbledon-Finale: Das spricht für...

Wimbledon-Finale: Das spricht für...

Tennis
Sinner jubelt über Titelverteidigung und warnt vor Zverev

Sinner jubelt über Titelverteidigung und warnt vor Zverev

Tennis
1
Titel verteidigt! Sinner gewinnt erneut in Wimbledon

Titel verteidigt! Sinner gewinnt erneut in Wimbledon

Tennis
3
Grabher nach Break-Fest in zweiter Kitzbühel-Runde

Grabher nach Break-Fest in zweiter Kitzbühel-Runde

Tennis - WTA
WTA-250 in Athen heute: Lilli Tagger - Marianne Argyrokastriti

WTA-250 in Athen heute: Lilli Tagger - Marianne Argyrokastriti

Tennis - WTA

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jurij Rodionov Gstaad ATP-250