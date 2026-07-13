Grabher nach Break-Fest in zweiter Kitzbühel-Runde

Julia Grabher steht im Achtelfinale des WTA-125-Turniers in Kitzbühel.

Die 30-Jährige besiegt Elena Ruxandra Bertea in drei Sätzen mit 6:3, 5:7 und 6:4. Die Erstrunden-Partie der Vorarlbergerin entwickelt sich dabei zu einem wahren Break-Fest.

Grabher gelingt im ersten Satz ein frühes Break zum 2:1 und legt später mit einem weiteren zum 5:2 nach. Der Rumänin gelingt postwendend das Re-Break, die ÖTV-Spielerin nimmt ihrer Kontrahentin jedoch direkt das Aufschlagspiel zum Satzgewinn ab.

Bertea gleicht in Sätzen aus

Im zweiten Satz haben beide endgültig mit ihrem Service zu kämpfen: Erst im vierten Game bringt Bertea ihren Aufschlag durch und zieht damit auf 3:1 davon, kurz darauf kommt Grabher aber zum 3:3-Ausgleich.

Die Österreicherin muss gleich im Anschluss ihren Aufschlag wieder abgeben, kann den drohenden Satzverlust bei 4:5 für Bertea mit einem Break aber abwenden.

Erneut gelingt der Rumänin das Re-Break, die kurz darauf zum Satzausgleich ausserviert.

ÖTV-Duell im Achtelfinale möglich

Auch im Entscheidungssatz haben beide Spielerinnen mit den Aufschlägen zu kämpfen: Grabher kassiert in ihrem zweiten Service-Game das Break, schafft jedoch erneut ein hart umkämpftes Re-Break. Nachdem die Vorarlbergerin ihren Service durchbringt, zieht sie mit einem weiteren Break auf 4:2 davon.

Bei 5:3 hat die ÖTV-Spielerin die Chance, zum Matchsieg auszuservieren, doch Bertea kommt mit einem Break noch einmal heran. Sinnbildlich für diese Partie macht Grabher den Sack schlussendlich mit einem Re-Break zu.

Im Achtelfinale könnte es zu einem ÖTV-internen Duell gegen Ekaterina Perelygina kommen, so die 19-Jährige ihr Erstrundenspiel gegen Yasmine Kabbaj (MAR) gewinnt.