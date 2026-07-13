NEWS

Österreichs Tennis-Zukunft? "Manche schaffen es leider nie!"

Vor dem ATP-Turnier in Kitzbühel spricht Alex Antonitsch über die Herausforderungen als Turnierdirektor und seine Erwartungen an die Nachwuchshoffnungen im österreichischen Tennis.

Österreichs Tennis-Zukunft? "Manche schaffen es leider nie!" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit 2011 ist Alexander Antonitsch Turnierdirektor der Generali Open in Kitzbühel.

In diesem Jahr ist das Teilnehmerfeld des ATP-250-Sandplatzturniers, gemessen an der Weltrangliste, so gut besetzt wie noch nie.

Aus österreichischer Sicht stehen vor allem Sebastian Ofner und Joel Schwärzler im Fokus. Doch nicht nur das Männer-Tennis steht im Mittelpunkt. Nach über 30 Jahren Abstinenz gastiert die Profitour der Frauen wieder in Kitzbühel.

Wir haben vor dem Start der Generali Open 2026 (18. Juli) mit Antonitsch über seine Erwartungen an das Turnier und seine aktuelle Einschätzung über das österreichische Tennis gesprochen.

Alle Kitzbühel-Turniersieger seit Thomas Muster

1993 - Thomas Muster (AUT)
1994 - Goran Ivanišević (CRO)

Slideshow starten

3 Bilder

LAOLA1: Erstmals seit 1993 steht Kitzbühel wieder im Kalender der WTA Tour. Wie ist es zu diesem Comeback gekommen?

Alex Antonitsch: Im Grunde genommen war das immer so ein bisschen ein Wunsch: Wie kann man das Turnier oder dieses Tennis-Fest verlängern? Jetzt hat man die Chance auf ein kleines WTA-Turnier, 125er, bekommen und gesagt, lass uns das in der Woche davor probieren. Das Quali-Wochenende wird dadurch natürlich auch aufgewertet, weil da sind Semifinale und Finale der Damen. Natürlich freuen wir uns alle riesig, dass die Damen wieder aufschlagen in Kitz.

LAOLA1: Das Männer-Turnier ist wieder hochklassig besetzt, mit Spielern wie Flavio Cobolli, der jetzt in einem Grand-Slam-Finale dabei war, oder Bublik als Titelverteidiger. Auf was können wir uns bei diesem Turnier gefasst machen?

Antonitsch: Zunächst einmal freuen wir uns riesig. Bei der Meldefrist haben wir den höchsten Cut-Off, den wir je gehabt haben. Das ist, was wir tun können: Als Veranstalter schauen, wen können wir relativ früh ans Turnier binden, wer hat Lust nach Kitzbühel zu kommen. Dann beginnt dieses Warten. Bei ein paar haben wir gegambelt. Wie wir Cobolli quasi fixiert haben, war er gerade mal in den ersten 20 der Welt. Jetzt marschiert er durch. Bei Bublik hat es anders ausgeschaut, er war als Titelverteidiger relativ schnell klar. Struff, der noch offiziell gar nicht drin ist, ist jetzt auf einmal Nummer 40 in der Welt, diese Sachen kann man schwer beeinflussen. Da gehört zum Teil ein bisschen Glück dazu. Wir haben auf alle Fälle ein super Feld, das wird ein riesen Tennisfest geben.

test
Alexander Bublik bei seinem Titelgewinn in Kitzbühel 2025
Foto: ©GEPA

LAOLA1: Ist die Sorge groß, dass einer dieser großen Stars aufgrund des Erfolges noch absagt?

Antonitsch: Ob jemand verletzt ist oder eine Pause braucht, das hat man nicht im Griff. Wir konzentrieren uns auf das, was wir im Griff haben. Wir hoffen, dass alle kommen. Ob es die eine oder andere Absage geben wird, das kann ich nicht vorhersagen. Aber das Feld ist so stark, dass man wahrscheinlich auch die eine oder andere Absage verkraften kann.

LAOLA1: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler haben Wildcards bekommen. Wie stehen denn Ihre Hoffnungen bzw. Erwartungen an die beiden für das Turnier?

Antonitsch: "Ofi" (Anm. Sebastian Ofner), der sein mittlerweile drittes Comeback feiert, hat mit Kitzbühel sicher noch eine Rechnung offen. Er ist manchmal nicht ganz fit gekommen. Hat aber in dem Jahr, wo er in Wimbledon so gut gespielt hat, gleich danach in Kitzbühel ein Semifinale gespielt. Sowas wäre schon cool. Wenn ihm die erste Runde oder die ersten zwei aufgehen, ist ihm viel zuzutrauen. Er braucht Selbstvertrauen und spielt auch die Woche davor auf Sand, was gut ist. Da hoffen wir, dass er in Kitzbühel sein bestes Tennis spielen kann. Dann ist definitiv einiges drin.

LAOLA1: Und bei Schwärzler?

Antonitsch: Beim Joel ist die Entwicklung am Anfang des Jahres sehr steil nach oben gegangen. Wir hoffen, dass er an diese Form wieder anschließen kann. Joel ist ein gefährlicher Spieler, der viel in Kitzbühel mit Markus Hipfl trainiert, der die Höhenlage gewohnt ist. Wir sind sehr gespannt.

"Man muss in Österreich aufpassen, dass man nicht zu schnell sagt: Ich bin mir nicht sicher, ob das noch was wird."

Antonitsch über die Entwicklung von Schwärzler

LAOLA1: Wenn man darauf blickt, was im österreichischen Männer-Tennis so nachkommt, dann liegen sehr viele Hoffnungen aktuell auf Joel Schwärzler und seiner Entwicklung. Wie viel darf man sich da erwarten? Wo sollten die Erwartungen gedämpft werden?

Antonitsch: Im Grunde genommen geht es in Österreich sehr schnell, dass gehypt wird. Ich blicke immer ein bisschen über die Grenzen hinaus und bei ein paar Spielern hat man schon auch international gemerkt, dass da ein Rieseninteresse ist. Das war auch bei Joel Schwärzler so. Aber der Übergang ist auch beinhart. Manchen gelingt das schneller, manche brauchen einfach noch länger, um aus der Jugend herauszukommen, um diesen Anschluss an die Spitze zu schaffen. Beim Joel, vom Talent und Potenzial her, wissen wir, dass er das auf alle Fälle drauf hat. Jetzt geht es nach oben, aber für manche nicht schnell genug. Da muss man in Österreich genauso aufpassen, dass man nicht zu schnell sagt: Ich bin mir nicht sicher, ob das noch was wird.

"Dass es jeder oder jedem so gelingt wie einer Lilli Tagger, das passiert einfach nicht. Es gibt nicht 'den einen Weg'."

Alex Antonitsch

LAOLA1: Das kann man von Lilli Tagger vermutlich nicht behaupten?

Antonitsch: Den Weg, den die Lilli gemacht hat, ist phänomenal. Von French-Open-Juniorinnen-Siegerin zu einer Top-100-Spielerin jetzt - das ist natürlich genial. Ich glaube, dass sie in super guten Händen ist. Da braucht man nur Geduld. Sie wird sehr weit vorne mitspielen.

Dann dürfen wir nicht vergessen, eine die jetzt sehr stark aufzeigt: Eine Tirolerin, die in Kitzbühel zu sehen gewesen wäre, ist Anna Pircher. Sie ist auch erst 16, musste für das Turnier kurzfristig absagen. Sie braucht Zeit. Bei jedem oder jeder, die auf dem Niveau gut spielen kann, ist mehr als genug Potenzial vorhanden. Wir dürfen positiv darüber berichten, wir müssen aber nicht gleich zu viel Druck aufladen und sagen, jetzt muss man gleich mit 16 Jahren Kitzbühel gewinnen. (UPDATE: Rechtstreit um ÖTV-Talent Pircher - Absage für Kitzbühel >>>)

test
Anna Pircher hat zuletzt beim Juniorenbewerb von Wimbledon auf sich aufmerksam gemacht
Foto: ©GEPA

LAOLA1: Und bei den Burschen?

Antonitsch: Wir haben zum Beispiel einen super Jungen, der bei Wolfgang Thiem trainiert: Thilo Behrmann. Der steht auf Nummer sechs oder sieben in der Junioren-Weltrangliste - auch jemand, der zeigt, dass er mit den weltbesten Junioren mithalten kann. Jetzt kommt der für viele so schwierige Sprung aus der Junioren-Zeit raus in den Profizirkus. Auch der erst 14-jährige Steirer Moritz Freitag (Wimbledon-U14-Champion) ist ein sehr großes Talent. Dass es jeder oder jedem so gelingt wie einer Lilli Tagger, das passiert einfach nicht. Es gibt nicht "den einen Weg".

Manche brauchen körperlich etwas länger, manche müssen ihr Spiel noch entwickeln, manche werden noch nicht Profi und beenden die Schule und gehen dann ans College. Wenn es "den einen Weg" geben würde, würde ich jedem gratulieren der sagt: "Das ist der Weg, wie man Profi wird." Aber ich glaube, dass wir in Österreich immer wieder große Talente haben. Nicht eine Masse an Talenten, dafür sind wir einfach als Land zu klein. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger - und man muss auch so ehrlich sein, manche schaffen es leider nie, im Profisport erfolgreich zu sein!

LAOLA1: Wie wichtig sind diese Entwicklungen und dieser Fokus auf junge österreichische Talente aus Veranstaltersicht für Turniere wie Kitzbühel?

Antonitsch: Für uns, am Beginn des Turniers, als ich 2011 begonnen habe, wo wir mit Dominic (Anm. Thiem) gewachsen sind und ihn unterstützt haben, ähnlich wie jetzt längerfristig Joel Schwärzler, war das extrem wichtig. Dann haben viele gesagt "jetzt ist Dominic nicht mehr da, was wird mit Kitzbühel passieren?" Wir sind nach wie vor da.

test
Dominic Thiem feierte 2011 sein ATP-Debüt in Kitzbühel
Foto: ©GEPA

Ab Donnerstag gibt es Restkarten, Samstag ist es komplett ausverkauft, Mittwoch spielen die besten Spieler, Montag, Dienstag die meisten Österreicher. Der Zuspruch ist da und das Event funktioniert. Aber "no-na" ist es für die mediale Bedeutung und für die Stimmung super wichtig, dass Österreicher erfolgreich sind. Wir sehen das bei uns auch im Doppel. Alexander Erler hat das drei Mal gewonnen, ein Mal gemeinsam mit Lucas Miedler. Oder als voriges Jahr Schwärzler mit meinem Neffen (Anm. Neil Oberleitner) im Finale war, da war die Stimmung einfach super gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nur mehr von Österreichern oder österreichischen Erfolgen abhängig sind.

LAOLA1: Wir danken Ihnen für dieses Interview und wünschen alles Gute für die kommenden Turniertage!

Mehr zum Thema

Grabher nach Break-Fest in zweiter Kitzbühel-Runde

Grabher nach Break-Fest in zweiter Kitzbühel-Runde

Tennis - WTA
Schwärzler muss weiter auf ersten Sieg in ATP-Hauptfeld warten

Schwärzler muss weiter auf ersten Sieg in ATP-Hauptfeld warten

Tennis - ATP
1
WTA-250 in Athen heute: Lilli Tagger - Marianne Argyrokastriti

WTA-250 in Athen heute: Lilli Tagger - Marianne Argyrokastriti

Tennis - WTA
Rechtsstreit um ÖTV-Juwel Pircher! Ist Profikarriere in Gefahr?

Rechtsstreit um ÖTV-Juwel Pircher! Ist Profikarriere in Gefahr?

Tennis - WTA
4
Tagger stürmt ins Hauptfeld von Athen

Tagger stürmt ins Hauptfeld von Athen

Tennis - WTA
5
Rodionov verliert in Gstaad nach Satzführung

Rodionov verliert in Gstaad nach Satzführung

Tennis - ATP
Wimbledon-Finale: Das spricht für...

Wimbledon-Finale: Das spricht für...

Tennis

Kommentare

WTA Kitzbühel Sebastian Ofner Alex Antonitsch Joel Schwärzler Anna Pircher Lilli Tagger Thilo Behrmann ATP-250 Florian Malcher LAOLA1+ Kitzbühel ATP-250 Tennis Sport-Mix