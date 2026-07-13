Österreichs Tennis-Zukunft? "Manche schaffen es leider nie!"

LAOLA1: Erstmals seit 1993 steht Kitzbühel wieder im Kalender der WTA Tour. Wie ist es zu diesem Comeback gekommen?

Alex Antonitsch: Im Grunde genommen war das immer so ein bisschen ein Wunsch: Wie kann man das Turnier oder dieses Tennis-Fest verlängern? Jetzt hat man die Chance auf ein kleines WTA-Turnier, 125er, bekommen und gesagt, lass uns das in der Woche davor probieren. Das Quali-Wochenende wird dadurch natürlich auch aufgewertet, weil da sind Semifinale und Finale der Damen. Natürlich freuen wir uns alle riesig, dass die Damen wieder aufschlagen in Kitz.

LAOLA1: Das Männer-Turnier ist wieder hochklassig besetzt, mit Spielern wie Flavio Cobolli, der jetzt in einem Grand-Slam-Finale dabei war, oder Bublik als Titelverteidiger. Auf was können wir uns bei diesem Turnier gefasst machen?

Antonitsch: Zunächst einmal freuen wir uns riesig. Bei der Meldefrist haben wir den höchsten Cut-Off, den wir je gehabt haben. Das ist, was wir tun können: Als Veranstalter schauen, wen können wir relativ früh ans Turnier binden, wer hat Lust nach Kitzbühel zu kommen. Dann beginnt dieses Warten. Bei ein paar haben wir gegambelt. Wie wir Cobolli quasi fixiert haben, war er gerade mal in den ersten 20 der Welt. Jetzt marschiert er durch. Bei Bublik hat es anders ausgeschaut, er war als Titelverteidiger relativ schnell klar. Struff, der noch offiziell gar nicht drin ist, ist jetzt auf einmal Nummer 40 in der Welt, diese Sachen kann man schwer beeinflussen. Da gehört zum Teil ein bisschen Glück dazu. Wir haben auf alle Fälle ein super Feld, das wird ein riesen Tennisfest geben.