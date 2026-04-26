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Tennis LIVE - Sinner vs. Møller - ATP 1000 in Madrid

Sinner gegen Møller beim ATP-1000 in Madrid LIVE: Kann der dänische Qualifikant den Weltranglisten-Ersten fordern? Klicke hier für den LIVE-Ticker.

Tennis LIVE - Sinner vs. Møller - ATP 1000 in Madrid Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Rollen in der Caja Mágica sind klar verteilt, doch der Sand in Madrid brennt! Der Weltranglistenerste Jannik Sinner bekommt es in der dritten Runde mit Überraschungsmann Elmer Møller zu tun. LIVE-Ticker>>>

Der 22-jährige Däne sorgt als Qualifikant für eine Überraschung und steht erstmals im Rampenlicht eines ATP-Masters. Während Sinner den Sack nach seinem Sieg gegen Bonzi schnell zumachen will, hat Møller absolut nichts zu verlieren. Mit der Empfehlung von vier Challenger-Titeln im Rücken will der Underdog die Sensation.

Beißt sich der Branchenprimus an der dänischen Mauer die Zähne aus oder demonstriert Sinner seine Macht?

Jannik Sinner vs. Elmer Møller im LIVE-Ticker:

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