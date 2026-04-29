Monnot , Amandine MONTagger, Lilli TAG
Heute 11:00 Uhr
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Tennis heute: Lilli Tagger - Amandine Monnot in Saint-Malo
Nach einem klaren Sieg in der ersten Runde will die 18-Jährige im Achtelfinale nachlegen. LIVE-Infos:
Lilli Tagger steht beim WTA-125-Turnier in Saint-Malo im Achtelfinale und trifft dort am Mittwoch auf die Qualifikantin Amandine Monnot (um 11:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Zum Auftakt besiegte die als Nummer sechs gesetzte Österreicherin die Lokalmatadorin Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah klar mit 6:0, 6:4.
Ihre nächste Gegnerin Monnot setzte sich in der ersten Runde gegen Alina Korneeva 6:2, 6:3 durch. In der WTA-Rangliste liegt die 24-jährige Französin an Position 325.
Siegt Tagger, kratzt sie an einem neuen Career-High in der Weltrangliste, könnte im Live-Ranking auf Position 90 springen.
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