Pliskova, Karolina PLI
Potapova, Anastasia POT
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Tennis heute: Anastasia Potapova - Karolina Pliskova in Madrid

Die Österreicherin spielt am Mittwoch beim WTA-1000 in Madrid gegen Karolina Pliskova um den Einzug ins Halbfinale. LIVE-Infos:

Tennis heute: Anastasia Potapova - Karolina Pliskova in Madrid Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova kämpft am Mittwoch (ab 13 Uhr im LIVE-Ticker >>>) beim WTA-Masters in Madrid gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova um den Einzug ins Halbfinale.

Zuvor sorgte die Neo-Österreicherin für einen Achtungserfolg: Im Achtelfinale besiegte sie die aktuelle Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina aus Kasachstan mit 7:6 (8), 6:4.

Nun trifft Potapova auf Karolina Pliskova. Die 34-jährige Tschechin eliminierte in der ersten Runde Sinja Kraus und setzte sich anschließend im Achtelfinale gegen die Argentinierin Solana Sierra (WTA-88.) durch.

Pliskova stand 2017 an der Spitze der Weltrangliste, ist aktuell jedoch nur noch auf Rang 197 zu finden.

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