Sechs Matchbälle vergeben! Sabalenka in Madrid out

Völlig überraschend scheidet die topgesetzte Aryna Sabalenka im WTA-1000-Turnier in Madrid im Viertelfinale aus.

Die Weltranglisten-Führende aus Belarus unterliegt der als Nummer 30 gesetzten US-Amerikanerin Hailey Baptiste mit 6:2, 2:6, 6:7 (6).

Sabalenka vergibt nicht weniger als sechs Matchbälle, ehe Baptiste im Tiebreak nach 2:30 Stunden ihren zweiten nutzt.

Linz-Siegerin Mirra Andrejewa erreicht mit einem Zwei-Satz-Sieg über Leyla Fernandez (CAN) hingegen das Semifinale.