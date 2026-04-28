Sabalenka, Aryna SAB
Baptiste, Hailey BAP
Endstand
1:2
6:2 , 2:6 , 6:7
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Sechs Matchbälle vergeben! Sabalenka in Madrid out

Die Weltranglisten-Erste muss im Viertelfinale überraschend die Segel streichen.

Sechs Matchbälle vergeben! Sabalenka in Madrid out Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Völlig überraschend scheidet die topgesetzte Aryna Sabalenka im WTA-1000-Turnier in Madrid im Viertelfinale aus.

Die Weltranglisten-Führende aus Belarus unterliegt der als Nummer 30 gesetzten US-Amerikanerin Hailey Baptiste mit 6:2, 2:6, 6:7 (6).

Sabalenka vergibt nicht weniger als sechs Matchbälle, ehe Baptiste im Tiebreak nach 2:30 Stunden ihren zweiten nutzt.

Linz-Siegerin Mirra Andrejewa erreicht mit einem Zwei-Satz-Sieg über Leyla Fernandez (CAN) hingegen das Semifinale.

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