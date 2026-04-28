Sabalenka, Aryna SAB
Baptiste, Hailey BAP
Endstand
1:26:2 , 2:6 , 6:7
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Sechs Matchbälle vergeben! Sabalenka in Madrid out
Die Weltranglisten-Erste muss im Viertelfinale überraschend die Segel streichen.
Völlig überraschend scheidet die topgesetzte Aryna Sabalenka im WTA-1000-Turnier in Madrid im Viertelfinale aus.
Die Weltranglisten-Führende aus Belarus unterliegt der als Nummer 30 gesetzten US-Amerikanerin Hailey Baptiste mit 6:2, 2:6, 6:7 (6).
Sabalenka vergibt nicht weniger als sechs Matchbälle, ehe Baptiste im Tiebreak nach 2:30 Stunden ihren zweiten nutzt.
Linz-Siegerin Mirra Andrejewa erreicht mit einem Zwei-Satz-Sieg über Leyla Fernandez (CAN) hingegen das Semifinale.