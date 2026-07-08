Für Sinja Kraus geht die Reise beim WTA-125-Turnier im schwedischen Bastad weiter.

Die 24-Jährige eliminiert am Mittwoch Lokalmatadorin Caijsa Wilda Hennemann in 1:26 Stunden Spielzeit mit 6:2, 6:4.

Im Viertelfinale wartet auf Kraus nun eine besser gesetzte Spielerin: Die Kasachin Yulia Putintseva (WTA-84.) ist ihre Gegnerin am Donnerstag.

Gewinnt Kraus auch diese Partie, könnte ein neues Career-High in der WTA-Weltrangliste winken. Aktuell ist die Österreicherin auf Platz 93 zu finden, ihre beste Karriere-Platzierung ist Rang 92.