Wimbledon: Junger Brite zieht sensationell ins Halbfinale ein

Das Märchen von Arthur Fery in Wimbledon 2026 geht weiter.

Der britische Lokalmatador, der vor dem Turnier auf Platz 114. der ATP-Weltrangliste stand und nur dank einer Wildcard im Bewerb ist, zieht in London sensationell ins Halbfinale ein.

Im Viertelfinale bezwingt der 23-Jährige French-Open-Finalist Flavio Cobolli mit 6:4, 7:6 (4) und 6:0 klar in drei Sätzen. Zuvor warf Fery bereits Grigor Dimitrov, Zizou Bergs und Shelton-Bezwinger Otto Virtanen aus dem Bewerb.

Zverev bewzingt Angstgegner Fritz

Im Halbfinale wartet auf Fery nun French-Open-Sieger Alexander Zverev. Der Deutsche setzt sich gegen seinen eigentlichen Angstgegner Taylor Fritz souverän mit 6:4, 6:4 und 6:2 durch.

Damit darf der Hamburger weiter von seinem ersten Wimbledon-Titel träumen. Im zweiten Halbfinale kommt es zum Kracher-Duell zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner.

Kostjuk marschiert ins Halbfinale

Bei den Frauen hat die Ukrainerin Marta Kostyuk im Eiltempo erstmals das Halbfinale des Rasenklassikers erreicht.

In 69 Minuten setzte sich die Nummer 13 der Weltrangliste gegen die italienische Finalistin 2024, Jasmine Paolini, mit 6:3, 6:2 durch.

Kostyuk, die unlängst in Paris ihr erstes Major-Halbfinale verbucht hatte, trifft nun auf die 21-jährige Tschechin Linda Noskova, die Belgiens Elise Mertens mit 6:3, 7:5 eliminierte.

Für Noskova, in der Weltrangliste als Zwölfte Nachbarin von Kostyuk, ist es der erstmalige Einzug in die Vorschlussrunde eines der vier wichtigsten Tennis-Turniere.

Das war Kostjuk Anfang Juni erstmals gelungen, sie musste sich bei den French Open der späteren Turniersiegerin Mirra Andreeva mit 1:6, 3:6 geschlagen geben. Im anderen Halbfinale stehen sich US-Star Coco Gauff und die Tschechin Karolina Muchova gegenüber.