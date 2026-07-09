Gala! Pogacar deklassiert Konkurrenz bei erster Tour-Bergankunft

Tadej Pogacar hat die erste schwere Bergetappe der diesjährigen Tour de France nach Strich und Faden dominiert.

Der slowenische Superstar gewinnt auf der sechsten Etappe von Pau nach Gavarnie-Gedre mit 2:38 Minuten Vorsprung auf seinen schärfsten Widersacher und Giro-Sieger Jonas Vingegaard. Der dritte Platz geht an Pogacars Teamkollege Isaac del Toro aus Mexiko.

Der UAE-Kapitän hatte bereits die dritte Etappe für sich entschieden, es war sein bereits 23. Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt.

Entscheidende Attacke am Col du Tourmalet

Die entscheidende Attacke auf dem Weg zu seinem 123. Karriere-Erfolg setzt Pogacar auf dem Weg zum Col du Tourmalet. Anfangs kann Del Toro noch mitgehen, während Vingegaard früh Federn lässt.

Dann lässt Pogacar nochmal den Hammer fallen, an der Spitze des Bergs hat der 27-Jährige bereits rund 30 Sekunden Vorsprung auf Vingegaard, der seinerseits Del Toro überholen konnte. Diesen baut der amtierende Weltmeister bis zur Zielankunft kontinuierlich aus und schlüpft damit wieder ins Gelbe Trikot.

In der Gesamtwertung liegt Pogacar nach dem Teilstück mit mehr als 4.100 Höhenmetern 2:42 Minuten vor Vingegaard, Del Toro hat bereits 3:27 Minuten Rückstand.

Leader stürzt in der Abfahrt

Als Gesamtleader ging Torstein Traaen ins einzige Pyrenäen-Teilstück, der Norweger hatte die Führung virtuell allerdings schon am Tourmalet abgegeben.

Bei der folgenden Abfahrt berührt Traeen das Hinterrad eines Teamkollegen und kommt zu Sturz. Zwar kann der 30-Jährige seine Fahrt nach ärztlichem Check fortzusetzen, musste das "Maillot Jaune" nach zwei Tagen aber an den überragenden Pogacar zurückgeben.

Der Freitag mit einer Flachetappe von Hagetmau nach Bordeaux verspricht für die Klassementfahrer um Pogacar mit seinem Helfer Felix Großschartner ein ruhiger Tag zu werden..