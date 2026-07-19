Kraus krönt Heimturnier mit Titel in Kitzbühel

Sinja Kraus ist die Siegerin des WTA125-Challenger-Turniers in Kitzbühel.

Die 24-jährige Wienerin setzt sich im rein österreichischen Finale gegen Julia Grabher mit 6:3, 6:1 durch und sichert sich damit den zweiten Challenger-Titel ihrer Karriere nach ihrem Triumph in Cali Ende 2025.

Gleichzeitig schreibt Kraus Geschichte: Erstmals seit Petra Huber im Jahr 1988 gewinnt wieder eine Österreicherin ein internationales Frauenturnier in Kitzbühel.

Kraus dreht ersten Satz nach Fehlstart

Die Partie beginnt nach einer rund halbstündigen Regenverzögerung. Grabher erwischt zunächst den besseren Start, nimmt Kraus gleich das Service ab und zieht auf 2:0 davon.

Doch Kraus findet rasch eine Antwort. Der Nummer zwei des Turniers gelingt das Rebreak zum 2:2, ehe sie mit zunehmender Spieldauer immer mehr das Kommando übernimmt und nach einem weiteren Break auf 5:2 davonziehen kann.

Auch eine weitere, über eineinhalbstündige Regenunterbrechung bringt die Wienerin nicht aus dem Rhythmus. Zwar muss sie beim Ausservieren des ersten Satzes drei Breakbälle abwehren, wenig später verwertet sie aber ihren Satzball zum 6:3.

Kraus spielt sich in einen Rausch

Nach einer kurzen Behandlung an Grabhers Schlaghand kippt die Partie endgültig zugunsten der Wienerin. Kraus nimmt ihrer Landsfrau gleich zum Auftakt des zweiten Satzes den Aufschlag ab und zieht mit zwei weiteren Breaks auf 5:0 davon.

Mit jedem gewonnenen Spiel tritt die 24-Jährige selbstbewusster auf, dominiert die Ballwechsel von der Grundlinie und lässt Grabher keine Chance mehr. Zwar gelingt Grabher in der Schlussphase des ersten Satzes noch ein Ehren-Break. Direkt im nächsten Game verwandelt Kraus ihren zweiten Matchball und macht den Sack endgültig zu.

"Ich bin super-happy. Zwei Österreicherinnen im Finale, Wahnsinns-Stimmung heute, ich kann es gar nicht glauben", resümierte Kraus im Anschluss an das Finale ihre Leistung im ORF-Interview.

Für Kraus ist es der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Nach ihrem zweiten Challenger-Titel wird sich die aktuelle Nummer 87 der Welt auch in der Weltrangliste weiter verbessern.