Erjavec, Veronika ERJ
Grabher, Julia GRA
Live
0:1
1:6 , 1:1
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Kitzbühel LIVE: Folgt Grabher Kraus ins Finale?

Die 30-jährige Vorarlbergerin kämpft in der Gamsstadt gegen eine Slowenin um den Einzug ins Finale. LIVE-Infos:

Kitzbühel LIVE: Folgt Grabher Kraus ins Finale? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Kommt es beim WTA125-Challenger-Turnier in Kitzbühel zu einem österreichischen Finale?

Mit Sinja Kraus hat die erste ÖTV-Spielerin bereits den Einzug ins Endspiel geschafft. Julia Grabher bekommt es im zweiten Halbfinale mit der topgesetzten Slowenin Veronika Erjavec zu tun - jetzt im LIVE-Ticker >>>

Im Viertelfinale setzte sich die 30-jährige Vorarlbergerin gegen die Belgierin Jeline Vandromme 6:2, 7:6(5) durch.

Veronika Erjavec - Julia Grabher im LIVE-Ticker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Harter Fight! Grabher folgt Kraus ins Kitzbühel-Halbfinale

Harter Fight! Grabher folgt Kraus ins Kitzbühel-Halbfinale

Tennis - WTA
4
Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus

Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus

Tennis - WTA
Kraus kämpft sich in Kitzbühel ins Finale

Kraus kämpft sich in Kitzbühel ins Finale

Tennis - WTA
1
Favoritenrolle bestätigt! Kraus steht in Kitzbühel im Halbfinale

Favoritenrolle bestätigt! Kraus steht in Kitzbühel im Halbfinale

Tennis - WTA
5
Droht Doppel-Turnieren das Aus? "Wir müssen uns was überlegen"

Droht Doppel-Turnieren das Aus? "Wir müssen uns was überlegen"

Tennis - ATP
5
Miedler stürmt mit neuem Partner ins Gstaad-Finale

Miedler stürmt mit neuem Partner ins Gstaad-Finale

Tennis - ATP
Schwierige Lose für ÖTV-Trio in Kitzbühel

Schwierige Lose für ÖTV-Trio in Kitzbühel

Tennis - ATP
1

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Kitzbühel ÖTV-Damen Julia Grabher