Erjavec, Veronika ERJGrabher, Julia GRA
Live
0:11:6 , 1:1
NEWS
Kitzbühel LIVE: Folgt Grabher Kraus ins Finale?
Die 30-jährige Vorarlbergerin kämpft in der Gamsstadt gegen eine Slowenin um den Einzug ins Finale. LIVE-Infos:
Kommt es beim WTA125-Challenger-Turnier in Kitzbühel zu einem österreichischen Finale?
Mit Sinja Kraus hat die erste ÖTV-Spielerin bereits den Einzug ins Endspiel geschafft. Julia Grabher bekommt es im zweiten Halbfinale mit der topgesetzten Slowenin Veronika Erjavec zu tun - jetzt im LIVE-Ticker >>>
Im Viertelfinale setzte sich die 30-jährige Vorarlbergerin gegen die Belgierin Jeline Vandromme 6:2, 7:6(5) durch.