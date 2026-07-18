Kommt es beim WTA125-Challenger-Turnier in Kitzbühel zu einem österreichischen Finale?

Mit Sinja Kraus hat die erste ÖTV-Spielerin bereits den Einzug ins Endspiel geschafft. Julia Grabher bekommt es im zweiten Halbfinale mit der topgesetzten Slowenin Veronika Erjavec zu tun - jetzt im LIVE-Ticker >>>

Im Viertelfinale setzte sich die 30-jährige Vorarlbergerin gegen die Belgierin Jeline Vandromme 6:2, 7:6(5) durch.

Veronika Erjavec - Julia Grabher im LIVE-Ticker: