Bassols Ribera, Marina BAS
Kraus, Sinja KRA
Endstand
1:26:3 , 4:6 , 1:6
NEWS
Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus
Die 24-jährige Wienerin kämpft in der Gamsstadt gegen eine Spanierin um den Einzug ins Finale. LIVE-Infos:
Kommt es beim WTA125-Challenger-Turnier in Kitzbühel zu einem österreichischen Finale?
Mit Sinja Kraus und Julia Grabher kämpfen zwei ÖTV-Asse um den Einzug ins Endspiel. Den Anfang macht Kraus, die im Halbfinale auf die Spanierin Marina Bassols Ribera (Nr. 5) trifft - ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>
Im Viertelfinale setzte sich die 24-jährige Wienerin gegen die Russin Erika Andreeva, die ältere Schwester von French-Open-Siegerin Mirra, mit 6:4, 6:1 durch.