Bassols Ribera, Marina BAS
Kraus, Sinja KRA
Endstand
1:2
6:3 , 4:6 , 1:6
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Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus

Die 24-jährige Wienerin kämpft in der Gamsstadt gegen eine Spanierin um den Einzug ins Finale. LIVE-Infos:

Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Kommt es beim WTA125-Challenger-Turnier in Kitzbühel zu einem österreichischen Finale?

Mit Sinja Kraus und Julia Grabher kämpfen zwei ÖTV-Asse um den Einzug ins Endspiel. Den Anfang macht Kraus, die im Halbfinale auf die Spanierin Marina Bassols Ribera (Nr. 5) trifft - ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Im Viertelfinale setzte sich die 24-jährige Wienerin gegen die Russin Erika Andreeva, die ältere Schwester von French-Open-Siegerin Mirra, mit 6:4, 6:1 durch.

Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus im LIVE-Ticker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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