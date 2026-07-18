Kommt es beim WTA125-Challenger-Turnier in Kitzbühel zu einem österreichischen Finale?

Mit Sinja Kraus und Julia Grabher kämpfen zwei ÖTV-Asse um den Einzug ins Endspiel. Den Anfang macht Kraus, die im Halbfinale auf die Spanierin Marina Bassols Ribera (Nr. 5) trifft - ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Im Viertelfinale setzte sich die 24-jährige Wienerin gegen die Russin Erika Andreeva, die ältere Schwester von French-Open-Siegerin Mirra, mit 6:4, 6:1 durch.

Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus im LIVE-Ticker: