Beim WTA-125-Challenger-Turnier in Kitzbühel kommt es zu einem Traum-Finale.

Mit Sinja Kraus und Julia Grabher stehen sich zwei ÖTV-Asse im Endspiel gegenüber.

Kraus setzte sich im Semifinale gegen die Spanierin Bassols Ribera (Nr. 5) in drei Sätzen durch. Grabher folgte ihrer Landsfrau nach einer äußerst souveränen Zwei-Satz-Vorstellung gegen die topgesetzte Slowenin Erjavec ins Finale, das ab 11:30 Uhr (LIVE-Ticker >>>) am Centre Court über die Bühne geht.

Im Head-to-Head der beiden Freundinnen, die vor wenigen Tagen noch gemeinsam im Doppel-Bewerb der Generali Open gespielt haben, steht es bislang 1:1. Das bisher einzige Duell auf Sand entschied die 30-jährige Grabher für sich.

Julia Grabher - Sinja Kraus im LIVE-Ticker: