Grabher, Julia GRA
Kraus, Sinja KRA
Heute 11:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

Kitzbühel-Finale heute: Julia Grabher - Sinja Kraus

Im rein-österreichischen Duell kämpfen die beiden Freundinnen um den Titel beim WTA125-Challenger in der Gamsstadt. LIVE-Infos:

Kitzbühel-Finale heute: Julia Grabher - Sinja Kraus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim WTA-125-Challenger-Turnier in Kitzbühel kommt es zu einem Traum-Finale.

Mit Sinja Kraus und Julia Grabher stehen sich zwei ÖTV-Asse im Endspiel gegenüber.

Kraus setzte sich im Semifinale gegen die Spanierin Bassols Ribera (Nr. 5) in drei Sätzen durch. Grabher folgte ihrer Landsfrau nach einer äußerst souveränen Zwei-Satz-Vorstellung gegen die topgesetzte Slowenin Erjavec ins Finale, das ab 11:30 Uhr (LIVE-Ticker >>>) am Centre Court über die Bühne geht.

Im Head-to-Head der beiden Freundinnen, die vor wenigen Tagen noch gemeinsam im Doppel-Bewerb der Generali Open gespielt haben, steht es bislang 1:1. Das bisher einzige Duell auf Sand entschied die 30-jährige Grabher für sich.

Julia Grabher - Sinja Kraus im LIVE-Ticker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Grabher macht Traumfinale in Kitzbühel perfekt

Grabher macht Traumfinale in Kitzbühel perfekt

Tennis - WTA
10
Kraus kämpft sich in Kitzbühel ins Finale

Kraus kämpft sich in Kitzbühel ins Finale

Tennis - WTA
1
Kitzbühel LIVE: Folgt Grabher Kraus ins Finale?

Kitzbühel LIVE: Folgt Grabher Kraus ins Finale?

Tennis - WTA
Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus

Kitzbühel-Semifinale LIVE: Marina Bassols Ribera - Sinja Kraus

Tennis - WTA
1
Zwei Siege und zwei Niederlagen für ÖTV-Asse in Kitzbühel-Quali

Zwei Siege und zwei Niederlagen für ÖTV-Asse in Kitzbühel-Quali

Tennis
1
Droht Doppel-Turnieren das Aus? "Wir müssen uns was überlegen"

Droht Doppel-Turnieren das Aus? "Wir müssen uns was überlegen"

Tennis - ATP
18
Harter Fight! Grabher folgt Kraus ins Kitzbühel-Halbfinale

Harter Fight! Grabher folgt Kraus ins Kitzbühel-Halbfinale

Tennis - WTA
4

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Julia Grabher Sinja Kraus Kitzbühel Finale