Kraus kämpft sich bei Turnier in Brasilien ins Halbfinale

Die 22-jährige Wienerin zeigt sich weiter in guter Form. Eine Landsfrau könnte ihr folgen.

Kraus kämpft sich bei Turnier in Brasilien ins Halbfinale Foto: © GEPA
Sinja Kraus steht beim WTA-Challenger in Florianopolis (Brasilien) im Halbfinale. Die Wienerin setzt sich gegen die Französin Alice Rame (WTA-211) mit 6:1 3:6 und 6:4 durch. Im Live-Ranking steht Kraus damit auf Rang 128.

In der Runde der letzten vier wartet erneut eine Französin, Carole Monnet (WTA-Nr. 205).

Julia Grabher könnte ihrer Landsfrau ins Halbfinale folgen, die Vorarlbergerin bestreitet ihr Viertelfinale gegen die Schweizerin Simona Waltert (WTA-Nr. 88).

