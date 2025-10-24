Kraus kämpft sich bei Turnier in Brasilien ins Halbfinale

Sinja Kraus steht beim WTA-Challenger in Florianopolis (Brasilien) im Halbfinale. Die Wienerin setzt sich gegen die Französin Alice Rame (WTA-211) mit 6:1 3:6 und 6:4 durch. Im Live-Ranking steht Kraus damit auf Rang 128.

In der Runde der letzten vier wartet erneut eine Französin, Carole Monnet (WTA-Nr. 205).



Julia Grabher könnte ihrer Landsfrau ins Halbfinale folgen, die Vorarlbergerin bestreitet ihr Viertelfinale gegen die Schweizerin Simona Waltert (WTA-Nr. 88).