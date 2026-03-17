ÖBV-Frauen schließen erste EM-Qualiphase mit Heimsieg ab

Österreichs Basketball-Nationalteam der Frauen hat das sechste und letzte Match der ersten Qualifikationsphase für die EM 2027 gewonnen.

Ein 79:66-(48:40)-Heimsieg in Wien gegen die Schweiz bedeutete den fünften Erfolg in der sechsten Partie dieser Phase. Der Aufstieg für Rot-Weiß-Rot war schon vorher festgestanden. In der EM-Ausscheidung geht es mit der zweiten und letzten Phase im November bzw. im Februar 2027 weiter. Ein Top-2-Rang bringt da ein EM-Ticket für Juni 2027.

Das Hinspiel in der Schweiz hatten die Österreicherinnen im vergangenen Jahr mit 97:78 gewonnen. Als die Eidgenossinnen diesmal bei einem 0:8-Rückstand ein erstes Time-out nahmen, schienen die Heimischen auf einen noch höheren Sieg hinzusteuern. Doch noch im ersten Viertel glich das Gäste-Team auf 20:20 aus, und war zur Halbzeit bei 40:48 auch noch im Rennen.

66:53 hieß es nach drei Vierteln. Eine Schluss-Offensive brachte die Schweiz noch auf einen einstelligen Rückstand heran, doch die 13-Punkte-Differenz wurde bis zum Ende wieder hergestellt.

Sagerer und Höllerl beste Werferinnen

Beste ÖBV-Werferinnen im Hallmann Dome am Wienerberg waren Sarah Sagerer mit 20 und Sina Höllerl mit 14 Punkten. Sagerer sprach im ORF von einem "absolut verdienten Sieg. Fünf Siege in sechs Spielen hört sich ziemlich geil an." Höllerl hob den Teamgeist hervor. "Wir haben so viel Spaß, miteinander zu spielen. Jeder spielt mit Herz und jede für jede."

Der nächsten Phase gegen absehbar stärkere Gegner als diesmal neben der Schweiz auch Norwegen und Großbritannien blickte sie mit Vorfreude entgegen: "Wir haben den Traum von der EM."

Coach Jesper Sundberg wusste freilich, dass die Namen der Gegner für das Erreichen des hohen Ziels mit ausschlaggebend sein werden. "Aber egal, gegen wen, wir werden kämpfen. Wir spielen gut und intensiv." Auch die Schweizerinnen wollte man müde spielen. "Es hat funktioniert."

Die jeweils zwei besten Teams der Gruppen sind in dieser Phase aufgestiegen, dazu die drei besten Dritten. Während für die Schweiz das Out kam, warteten die Österreicherinnen noch auf das Ende des Parallelspiels Großbritannien - Norwegen, um Endrang eins oder zwei zu erfahren.