Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger in Murcia, Spanien, in der zweiten Runde.

Der Steirer bezwingt den Portugiesen Frederico Ferreira Silva (ATP-238.) in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (4).

Nach einem recht souveränen ersten Satz kommt Ofner im zweiten Abschnitt des Spiels deutlich ins Schwitzen. Es geht bis ins Tiebreak, in dem der 29-Jährige dann aber die Nerven behält und den Sack zumacht.

Der an Nummer vier gesetzte Österreicher trifft in der nächsten Runde auf den Italiener Raul Brancaccio (ATP-380.).