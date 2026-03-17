Ofner, Sebastian OFN
Ferreira Silva, Frederico FER
Endstand
2:0
6:2 , 7:6
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Ofner bei Challenger in Murcia in Runde zwei

Nach einem souveränen ersten Satz hat der Steirer im zweiten Durchgang etwas zu kämpfen.

Ofner bei Challenger in Murcia in Runde zwei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger in Murcia, Spanien, in der zweiten Runde.

Der Steirer bezwingt den Portugiesen Frederico Ferreira Silva (ATP-238.) in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (4).

Nach einem recht souveränen ersten Satz kommt Ofner im zweiten Abschnitt des Spiels deutlich ins Schwitzen. Es geht bis ins Tiebreak, in dem der 29-Jährige dann aber die Nerven behält und den Sack zumacht.

Der an Nummer vier gesetzte Österreicher trifft in der nächsten Runde auf den Italiener Raul Brancaccio (ATP-380.).

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