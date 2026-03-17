Ofner, Sebastian OFN
Ferreira Silva, Frederico FER
Endstand
2:06:2 , 7:6
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Ofner bei Challenger in Murcia in Runde zwei
Nach einem souveränen ersten Satz hat der Steirer im zweiten Durchgang etwas zu kämpfen.
Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger in Murcia, Spanien, in der zweiten Runde.
Der Steirer bezwingt den Portugiesen Frederico Ferreira Silva (ATP-238.) in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (4).
Nach einem recht souveränen ersten Satz kommt Ofner im zweiten Abschnitt des Spiels deutlich ins Schwitzen. Es geht bis ins Tiebreak, in dem der 29-Jährige dann aber die Nerven behält und den Sack zumacht.
Der an Nummer vier gesetzte Österreicher trifft in der nächsten Runde auf den Italiener Raul Brancaccio (ATP-380.).