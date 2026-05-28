Martin Tiffon, Pol MAR
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
2:1
6:1 , 2:6 , 7:6
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NEWS

Im Tiebreak! Schwärzler verpasst in Vicenza das Viertelfinale

Der 20-Jährige muss sich am Ende im alles entscheidenden Tiebreak geschlagen geben. Im Viertelfinale steht dafür ein Landsmann.

Im Tiebreak! Schwärzler verpasst in Vicenza das Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Joel Schwärzler scheitert im Achtelfinale des ATP-Challengers in Vicenza (Italien)!

Der junge Vorarlberger muss sich Pol Martin Tiffon (ATP-222.) in drei Sätzen mit 1:6, 6:2 und 7:6(2) geschlagen geben. Damit verpasst der Youngster die Runde der letzten Acht. Dort steht mit Lukas Neumayer bereits ein Landsmann (Hier nachlesen >>>).

Das Spiel startet für Schwärzler fatal. Im ersten Satz lässt der Spanier dem Österreicher keine Chance und zieht schnell mit 6:1 davon. Satz Nummer zwei wiederum geht dann klar mit 6:2 an den Vorarlberger.

Also muss die Entscheidung im dritten Satz fallen. Dort agieren beide Spieler lange auf Augenhöhe, erst im Tiebreak hat der Spanier wieder klar die Nase vorn und verwertet nach 2:12 Stunden seinen vierten Matchball zum Sieg.

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