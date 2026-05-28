Im Tiebreak! Schwärzler verpasst in Vicenza das Viertelfinale

Joel Schwärzler scheitert im Achtelfinale des ATP-Challengers in Vicenza (Italien)!

Der junge Vorarlberger muss sich Pol Martin Tiffon (ATP-222.) in drei Sätzen mit 1:6, 6:2 und 7:6(2) geschlagen geben. Damit verpasst der Youngster die Runde der letzten Acht. Dort steht mit Lukas Neumayer bereits ein Landsmann (Hier nachlesen >>>).

Das Spiel startet für Schwärzler fatal. Im ersten Satz lässt der Spanier dem Österreicher keine Chance und zieht schnell mit 6:1 davon. Satz Nummer zwei wiederum geht dann klar mit 6:2 an den Vorarlberger.

Also muss die Entscheidung im dritten Satz fallen. Dort agieren beide Spieler lange auf Augenhöhe, erst im Tiebreak hat der Spanier wieder klar die Nase vorn und verwertet nach 2:12 Stunden seinen vierten Matchball zum Sieg.