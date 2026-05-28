Grabher, Julia GRA
Anisimova, Amanda ANI
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0:6 , 0:0
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Aufgabe! Grabher bei French Open gegen Nummer 6 der Welt out

Nach nur 19 Minuten ist Schluss für Grabher. Die Österreicherin scheint mit Hitze-Problemen zu kämpfen zu haben.

Aufgabe! Grabher bei French Open gegen Nummer 6 der Welt out Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bitteres Aus nach nur 19 Minuten für Julia Grabher bei den French Open!

Die Vorarlbergerin scheidet nach Aufgabe gegen die Weltranglisten-6. Amanda Anisimova aus dem Turnier aus. Sie verliert den ersten Satz glatt mit 0:6.

Grabher ist gegen Anisimova, die nach zwei Finalteilnahmen noch auf ihren ersten Grand-Slam-Titel wartet, chancenlos.

In den zweiten Satz geht es nicht mehr, die Österreicherin gibt aufgrund der Hitze auf, fühlte sich offenbar nicht fit genug. Mitunter wurde ihr am Platz der Blutdruck gemessen, ehe die Entscheidung gegen eine Fortsetzung erfolgte.

Damit verbleibt mit Anastasia Potapova nur noch eine ÖTV-Sportlerin im Hauptbewerb. Die 25-Jährige bestreitet ihr Zweitrunden-Match noch am Donnerstag.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Lilli Tagger

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