BC Vienna überrascht in ABA League gegen Tabellenführer

Der BC Vienna sorgt für eine Überraschung in der ABA League.

Die Wiener, die zuletzt acht Niederlagen in Serie kassierten, besiegen Olimpija Ljubljana und damit den Tabellenführer der Gruppe B vor eigenem Publikum 93:89 (47:38).

Souleymane Boum jr. ist mit 29 Punkten der beste Scorer. Rasid Mahalbasic überzeugt mit einem Double-Double aus 20 Zählern und elf Rebounds.

Die Gastgeber legen in ihrer fast ausverkauften Heimhalle bereits vor der Pause den Grundstein zum Sieg. In den ersten 20 Minuten verwandeln sie 57 Prozent ihrer Distanzwürfe. Am Ende sind es noch immer 45,5 Prozent.

Beim Gegner aus Slowenien bleibt der Vorarlberger Luka Brajkovic ohne Punkte. Er holt fünf Rebounds. BC Vienna feiert in der Premierensaison in dem internationalen Bewerb den dritten Sieg im zwölften Spiel. Für Ljubljana setzt es die dritte Niederlage.