Wertvollster vereinsloser Fußball-Profi findet neuen Klub

Der Vertrag von Renan Lodi bei Al-Hilal wurde im vergangenen September aufgelöst. Nun hat er eine neue Heimat.

Wertvollster vereinsloser Fußball-Profi findet neuen Klub Foto: © getty
Die Suche von Renan Lodi nach einem neuen Verein scheint beendet.

Der 27-jährige Linksverteidiger wird sich - vorberhaltlich des Medizinchecks - Clube Atletico Mineiro anschließen, wie der Klub vermeldet. Beim brasilianischen Verein wartet ein Fünfjahresvertrag auf Lodi.

Mit einem von "Transfermarkt" auf 12 Millionen Euro geschätzten Marktwert war Lodi zuletzt der wertvollste vereinslose Kicker auf dem Markt.

Bei Al-Hilal aussortiert

Der 19-fache Nationalspieler Brasiliens war seit September ohne Verein. Damals wurde sein Kontrakt beim saudi-arabischen Klub Al-Hilal aufgelöst, nachdem er keine Berücksichtigung im Kader mehr fand.

2024 hatte Al-Hilal noch eine Ablöse von 23 Millionen Euro für Lodi an Olympique Lyon überwiesen. Davor kickte der Linksverteidiger unter anderem für Atletico Madrid und Nottingham Forest.

