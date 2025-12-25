Ansakonferenz

Marko Arnautovic 2025: Zwischen Rekorden und Gerüchten

Die Ansakonferenz blickt auf das turbulente Jahr von Österreichs Rekordtorschützen.

Vom Champions-League-Finale über Rapid-Gerüchte bis zum Rekordtor im Nationalteam – wie lief das Jahr 2025 für Marko Arnautovic?

In vier Spezial-Ausgaben analysiert die Ansakonferenz die Performance unserer ÖFB-Stars.

Heute im Fokus: Arnautovic. July und Harald besprechen seine prägenden Momente, Herausforderungen, Auftritte im Verein und Nationalteam – und welche Weichen 2026 gestellt werden könnten.

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

Die vielen Frisuren des Marko Arnautovic

Slideshow starten

36 Bilder

