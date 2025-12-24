Weihnachtszeit ist auch Filme-Zeit. Wenn es draußen schneit oder die Kälte in den Minus-Bereich rutscht, gibt es doch nichts Schöneres, als es sich auf der heimischen Couch gemütlich zu machen und mit der Familie gemeinsam einen Film zu sehen.

Da über die Feiertage auch im Sport wenig los ist, bietet es sich an, die entstehende Lücke mit einem guten Sport-Film zu füllen. Doch welche Filme sind auch für die Jüngeren gut geeignet?

LAOLA1 hat 15 Vorschläge parat. Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Spaß für die ganze Familie: