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Julia Grabher scheitert in Amstetten

Endstation für die Vorarlbergerin beim W100-Turnier der Frauen in Niederösterreich.

Julia Grabher scheitert in Amstetten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher muss sich am Freitag beim W100-Challenger in Amstetten im Viertelfinale aus dem Turnier verabschieden.

Die topgesetzte Vorarlbergerin unterliegt der US-Amerikanerin Vivian Wolff (WTA-288.) nach hartem Kampf üner 2:04 Stunden mit 6:3, 4:6, 3:6.

Damit ist auch die letzte Österreicherin aus dem mit 100.000 Dollar dotierten Turnier raus.

Grabher muss somit auch weiter auf ihre Rückkehr in die Top 100 der WTA-Weltrangliste warten. Nach ihrem Viertelfinal-Aus am Freitag rangiert sie im Live-Ranking auf Platz 109.

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