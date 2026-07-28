Nach erstem WTA-Titel: Das plant Lilli Tagger nun

Erst als zehnte Österreicherin überhaupt ist es Lilli Tagger vergangenen Sonntag gelungen, ein WTA-Turnier zu gewinnen.

Beim WTA-250-Hartplatzturnier in Prag setzte sie sich gegen die Ukrainerin Daria Snigur in zwei Sätzen durch.

Bresnik lobt Tagger: "Sie kann alles erreichen" >>>

Gemeinsam mit ihrer Familie, die am Sonntag extra aus Lienz nach Prag anreiste, wurde der Titel selbstverständlich auch noch gebührend gefeiert.

"Meine Familie hat angeprostet, ich hingegen nicht. Nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern einfach, weil mir Alkohol nicht schmeckt", erklärt Tagger im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung".

Cincinnati, Monterrey und dann New York

Die 18-jährige Tirolern genießt die Zeit, die sie mit ihrer Familie verbringen kann, ist diese als Spielerin auf der WTA-Tour doch rar gesät. Schon diese Woche geht es für Tagger nämlich weiter nach Amerika.

"Ich bin jetzt für ein paar Tage zu Hause in Lienz, aber voraussichtlich am Freitag geht es schon weiter in die USA, wo ich die Qualifikation in Cincinnati spielen werde. Danach geht es weiter nach Mexiko zum 500er-Turnier in Monterrey, dann folgen ja schon die US Open", so Tagger über ihre Turnierpläne.

Gutes Verhältnis mit Hartplatz

Bei den US Open wird Tagger das erste Mal überhaupt am Start stehen. Dass sie sich auf Hartplatz wohlfühlt, hat sie nicht erst in Prag unter Beweis gestellt.

"Obwohl ich auf Sand groß geworden bin, kann ich mich immer mehr damit anfreunden, was sehr positiv ist, denn ich absolviere die meisten Spiele im Jahr auf diesem Untergrund", sagt die 18-Jährige.