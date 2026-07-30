Rekord! Aufgebot für Leichtathletik-EM steht

Der ÖLV hat am Donnerstag für die Leichtathletik-EM vom 10. bis 16. August in Birmingham ein 24-köpfiges Rekord-Aufgebot nominiert.

So viele rot-weiß-rote Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es bisher nur 1954 in Bern.

Durch Direktlimits qualifiziert waren unter anderem Caroline Bredlinger (800 m), Christania Williams (100 m), Julia Mayer (Marathon), Anja Dlauhy (400 m H) sowie Lukas Weißhaidinger (Diskus), Endiorass Kingley (Dreisprung) und Enzo Diessl (110 m H).

Speerwurf-Titelverteidigerin Hudson nicht dabei

Aufgrund ausreichender Ranglisten-Platzierungen sind unter anderem Verena Mayr (Siebenkampf), Susanne Gogl-Walli (400 m), Markus Fuchs (100 m) und Andreas Vojta (Marathon) dabei.

Trotz Qualifikation nicht an den Start gehen werden die schwangere Speerwurf-Titelverteidigerin Victoria Hudson, die Marathonläufer Aaron Gruen und Mario Bauernfeind sowie Stabhochspringerin Lilyana Carlson.

Knapp verpasst haben die Teilnahme unter anderem Stabhochspringer Riccardo Klotz, Cass Elliott (800 m), Lena Millonig (3.000 m H) und Sarah Lagger (Siebenkampf).