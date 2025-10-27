NEWS

Kurzer Prozess: Alexander Erler zieht ins Paris-Achtelfinale ein

Der Tiroler schafft es mit seinem US-amerikanischen Partner unter die besten 16 beim ATP-1000 in Paris.

Kurzer Prozess: Alexander Erler zieht ins Paris-Achtelfinale ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Alexander Erler schreibt weiter an seiner Erfolgsstory.

Nach dem Triumph beim 250er-Turnier in Stockholm legt der Tiroler nach: Gemeinsam mit seinem US-Partner Robert Galloway stürmt Erler beim ATP-Masters 1000 in Paris ins Achtelfinale.

In der ersten Runde lassen die beiden ihren Gegnern Manuel Guinard und Guido Andreozzi keine Chance – das Ergebnis: 6:1, 6:3 spricht eine klare Sprache.

Die nächsten Gegner stehen noch nicht fest, eines ist jedoch schon sicher: 90 ATP-Punkte und 26.275 Euro Preisgeld gibts für das österreichisch-amerikanische-Duo für den Achtelfinal-Einzug.

