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Tennis in Madrid LIVE - Sinner vs. Jodar im Viertelfinale

Sinner vs. Jodar heute live: Gelingt Jodar die Sensation in Madrid? 🎾 Verfolge das Viertelfinale des Lokalmatadors gegen die Nummer 1 jetzt im Live-Ticker!

Tennis in Madrid LIVE - Sinner vs. Jodar im Viertelfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Das Viertelfinale der Mutua Madrid Open liefert heute einen echten Kracher: Der spanische Shootingstar Rafael Jodar trifft in seinem ersten ATP-Masters-1000-Viertelfinale auf den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Ab 16 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Jodar, der in Madrid zu Hause ist, spielte sich diese Woche in einen Rausch. Nach seinem ersten Top-10-Sieg gegen Alex de Minaur und dem Erfolg im Youngster-Duell gegen Joao Fonseca steht der 19-Jährige nun vor der ultimativen Prüfung im Manolo Santana Stadium.

Sinner zeigt sich bislang gewohnt souverän und geht als klarer Favorit in die Partie.

Sinner vs. Jodar - ab 16 Uhr im LIVE-Ticker:

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