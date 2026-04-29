Tennis in Madrid LIVE - Sinner vs. Jodar im Viertelfinale

Das Viertelfinale der Mutua Madrid Open liefert heute einen echten Kracher: Der spanische Shootingstar Rafael Jodar trifft in seinem ersten ATP-Masters-1000-Viertelfinale auf den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Ab 16 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Jodar, der in Madrid zu Hause ist, spielte sich diese Woche in einen Rausch. Nach seinem ersten Top-10-Sieg gegen Alex de Minaur und dem Erfolg im Youngster-Duell gegen Joao Fonseca steht der 19-Jährige nun vor der ultimativen Prüfung im Manolo Santana Stadium.

Sinner zeigt sich bislang gewohnt souverän und geht als klarer Favorit in die Partie.

Sinner vs. Jodar - ab 16 Uhr im LIVE-Ticker: