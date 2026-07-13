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Tischtennis-Weltverband lässt russische Athleten wieder zu

Russische Tischtennisspieler dürfen bei internationalen Wettbewerben künftig wieder unter ihrer Nationalflagge antreten.

Tischtennis-Weltverband lässt russische Athleten wieder zu Foto: © GEPA
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Russische Tischtennisspieler dürfen wieder unter ihrer Flagge an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Vorstand des Tischtennis-Weltverbandes (ITTF).

Er folgte damit der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees an die internationalen Verbände, die Sanktionen bezüglich der Teilnahme russischer Athleten und Teams aufzuheben.

Ab dem 28. Juli sind nun russische Sportler bei allen ITTF-Veranstaltungen wieder startberechtigt.

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