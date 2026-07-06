Julia Grabher muss beim ATP-Challenger in Contrexeville früh die Segel streichen.

Die Vorarlbergerin unterliegt der Schweizerin Rebeka Masarova (WTA-155.) in drei Sätzen mit 6:7(5), 6:4, 5:7.

Nach dem Ausscheiden in der ersten Wimbledon-Qualifikationsrunde muss Grabher, bei dem Turnier an Position 7 gesetzt, also bereits nach Runde eins die Koffer packen.