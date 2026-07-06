Grabher, Julia GRA
Masarova, Rebeka MAS
Endstand
1:26:7 , 6:4 , 5:7
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Grabher bei Challenger in Contrexeville früh raus
Nach der verpassten Wimbledon-Qualifikation gibt es für die Vorarlbergerin in Contrexeville die nächste Enttäuschung.
Julia Grabher muss beim ATP-Challenger in Contrexeville früh die Segel streichen.
Die Vorarlbergerin unterliegt der Schweizerin Rebeka Masarova (WTA-155.) in drei Sätzen mit 6:7(5), 6:4, 5:7.
Nach dem Ausscheiden in der ersten Wimbledon-Qualifikationsrunde muss Grabher, bei dem Turnier an Position 7 gesetzt, also bereits nach Runde eins die Koffer packen.