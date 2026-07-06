Grabher, Julia GRA
Masarova, Rebeka MAS
Endstand
1:2
6:7 , 6:4 , 5:7
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NEWS

Grabher bei Challenger in Contrexeville früh raus

Nach der verpassten Wimbledon-Qualifikation gibt es für die Vorarlbergerin in Contrexeville die nächste Enttäuschung.

Grabher bei Challenger in Contrexeville früh raus Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher muss beim ATP-Challenger in Contrexeville früh die Segel streichen.

Die Vorarlbergerin unterliegt der Schweizerin Rebeka Masarova (WTA-155.) in drei Sätzen mit 6:7(5), 6:4, 5:7.

Nach dem Ausscheiden in der ersten Wimbledon-Qualifikationsrunde muss Grabher, bei dem Turnier an Position 7 gesetzt, also bereits nach Runde eins die Koffer packen.

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