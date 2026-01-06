Erstrunden-Aus für US-Altstar Venus Williams

Venus Williams ist beim WTA-250-Turnier in Auckland bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die 45-jährige US-Amerikanerin unterliegt am Dienstag der Polin Magda Linette nach drei Sätzen mit 4:6, 6:4, 2:6.

Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin erinnert zwar immer wieder an alte Zeiten, muss sich am Ende jedoch der größeren Konstanz ihrer Gegnerin geschlagen geben.

Linette, aktuell die Nummer 52 der Welt, nutzt im entscheidenden dritten Satz ihre Chancen konsequent und nimmt Williams gleich zwei Mal den Aufschlag ab.

Noch ein Vorbereitungs-Turnier vor den Australian Open

Nach dem Match wird Williams mit einem herzlichen Applaus vom Publikum verabschiedet. Für sie geht es nun weiter nach Hobart, wo sie bei einem weiteren Vorbereitungsturnier Spielpraxis für die Australian Open sammeln will.

In Melbourne wird Williams erstmals seit fünf Jahren wieder beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres antreten. Dank einer Wild Card wird sie dort als älteste Spielerin der Turniergeschichte aufschlagen. Das Duell mit Linette war zugleich ihr erstes Einzelmatch seit den US Open im August des vergangenen Jahres.

Bereits zuvor war Williams in Auckland im Doppel an der Seite von Elina Svitolina ausgeschieden.

Linette: "Sie hat sich wirklich gut bewegt"

Magda Linette zeigte sich nach ihrem Erfolg trotz des Sieges beeindruckt von der Leistung der Tennis-Ikone, gegen die sie zuvor zwei Mal verloren hatte.

"Sie hat sich wirklich gut bewegt und stark geschlagen, vor allem in die offenen Räume", erklärt die Polin. "Ich musste ruhig bleiben, stabil spielen und durfte mir nicht zu viele Fehler erlauben."