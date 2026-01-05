NEWS

Melzer nominiert Davis-Cup-Kader für Länderkampf gegen Japan

Österreich spielt am 6. und 7. Februar in Tokio.

Melzer nominiert Davis-Cup-Kader für Länderkampf gegen Japan Foto: © GEPA
Filip Misolic, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lucas Miedler und Alexander Erler stehen im Kader des österreichischen Davis-Cup-Teams für das Auswärtsduell gegen Japan Anfang Februar in Tokio.

Diese Liste übermittelte ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer fristgerecht an die ITF: "Es ist eine vorläufige Nominierung. Heuer sind noch keine Matches gespielt worden, deshalb warte ich die Australian Open ab und treffe danach die endgültige Entscheidung."

Sollte Österreich die Auswärtshürde nehmen, wäre zwischen 18. und 20. September 2026 entweder Bulgarien oder Belgien – der Halbfinalist des Jahres 2025 – der zweite und zugleich letzte Gegner auf dem Weg zur neuerlichen Qualifikation für die Davis Cup Final 8.

