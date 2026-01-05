Kraus gewinnt ÖTV-Duell in Auckland - Top 100 zum Greifen nah!

Sinja Kraus setzt nach der erfolgreichen Qualifikation ihren Siegeslauf beim WTA-250-Turnier in Auckland fort und gewinnt am Montag auch das prestigeträchtige ÖTV-Duell in der ersten Runde des Hauptbewerbs gegen Julia Grabher.

Nach einer Stunde und 14 Minuten setzt sich die 23-jährige Wienerin relativ deutlich mit 6:3, 6:3 durch.

Kraus zeigt sich bei den wichtigen Punkten kaltblütig: Während sie selbst drei ihrer vier Breakchancen verwerten kann, gelingt dies Grabher nur bei einer von drei Möglichkeiten.

Die Achtelfinalgegnerin von Kraus steht noch nicht fest: Sie trifft entweder auf die an zwei gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro (WTA 15) oder die Britin Francesca Jones (WTA 72).

Im WTA-Ranking wird sich Kraus durch ihre drei Siege in Auckland mit aktuellem Stand um fünf Plätze auf Position 103 verbessern. Mit einem neuerlichen Sieg könnte sie erstmals in ihrer Karriere in die Top 100 einziehen.