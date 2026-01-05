NEWS

Novak Djokovic verschiebt seinen Saisonstart

Der Rekord-Grand-Slam-Sieger sagt für das Turnier in Adelaide ab. Sein voller Fokus liegt auf den Australian Open.

Novak Djokovic verschiebt seinen Saisonstart Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Novak Djokovic verzichtet vor den Australian Open in Melbourne auf das Vorbereitungsturnier in Adelaide.

Er sei körperlich noch nicht bereit, vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, schrieb der Tennisstar auf Instagram.

Sein letztes Turnierspiel bestritt der 38-Jährige am 8. November gegen Lorenzo Musetti. Nach seinem Finalsieg gegen den Italiener in Athen musste Djokovic wegen einer Schulterverletzung auf die ATP Finals verzichten.


Djokovic mit zehn Titeln bei Australian Open

"Das ist für mich persönlich sehr enttäuschend, da ich so schöne Erinnerungen an meinen Titelgewinn dort vor zwei Jahren habe", schrieb der 24-malige Grand-Slam-Sieger aus Serbien über seinen Rückzug vom Turnier in Adelaide, das am kommenden Montag beginnt.

Sein Fokus liege voll auf der Vorbereitung für die Australian Open, führte Djokovic aus. "Ich freue mich darauf, bald in Melbourne anzukommen und alle Tennisfans in Australien zu sehen."

Das Hauptfeld startet am 18. Jänner ins Turnier. In Melbourne holte Djokovic bereits zehnmal den Titel, zuletzt 2023.

