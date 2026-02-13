Seidel, Ella SEI
Potapova, Anastasia POT
Endstand
2:06:4 , 6:3
NEWS
Bitter! Potapova in Dubai-Quali schon in Runde eins out
Die Österreicherin muss sich einer Deutschen bereits in der ersten Qualifikationsrunde geschlagen geben. Neben ihr ist noch Julia Grabher im Einsatz.
Das war leider nichts!
Für Anastasia Potapova (Weltranglisten-76.) ist in der Qualifikation für das WTA-1000-Turnier in Dubai bereits in der ersten Runde Schluss.
Die Österreicherin unterliegt der Deutschen Ella Seidel (Weltranglisten-100.) in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Potapova war in der Qualifikation an Position 12 gesetzt.
Julia Grabher ist am Freitag (ab 11.30 im LIVE-Ticker >>>) ebenfalls in der ersten Qualifikationsrunde im Einsatz.