Bitter! Potapova in Dubai-Quali schon in Runde eins out

Das war leider nichts!

Für Anastasia Potapova (Weltranglisten-76.) ist in der Qualifikation für das WTA-1000-Turnier in Dubai bereits in der ersten Runde Schluss.

Die Österreicherin unterliegt der Deutschen Ella Seidel (Weltranglisten-100.) in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Potapova war in der Qualifikation an Position 12 gesetzt.

Julia Grabher ist am Freitag (ab 11.30 im LIVE-Ticker >>>) ebenfalls in der ersten Qualifikationsrunde im Einsatz.