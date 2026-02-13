Seidel, Ella SEI
Potapova, Anastasia POT
Endstand
2:0
6:4 , 6:3
NEWS

Bitter! Potapova in Dubai-Quali schon in Runde eins out

Die Österreicherin muss sich einer Deutschen bereits in der ersten Qualifikationsrunde geschlagen geben. Neben ihr ist noch Julia Grabher im Einsatz.

Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das war leider nichts!

Für Anastasia Potapova (Weltranglisten-76.) ist in der Qualifikation für das WTA-1000-Turnier in Dubai bereits in der ersten Runde Schluss.

Die Österreicherin unterliegt der Deutschen Ella Seidel (Weltranglisten-100.) in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Potapova war in der Qualifikation an Position 12 gesetzt.

Julia Grabher ist am Freitag (ab 11.30 im LIVE-Ticker >>>) ebenfalls in der ersten Qualifikationsrunde im Einsatz.

